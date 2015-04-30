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债券 | 2015年 4月 30日 星期四 13:38 BJT

欧股业绩：法国巴黎银行第一季净利增长17.5%，因欧元区贷款需求重现

路透巴黎4月30日 - 法国巴黎银行 周四公布第一季净利增长17.5%，优于分析师预估，因欧元区等待已久的贷款需求终于重现。

受到强劲投行业务的提振，法巴第一季净利为16.48亿欧元，高于上年同期的14.03亿欧元，也优于汤森路透分析师平均预估的14.58亿欧元。

本季业绩包括对欧洲一个处理倒闭银行基金的赞助款项2.45亿欧元。

营收增长11.6%至110.65亿欧元，因欧元兑美元跌至12年低点。法国巴黎银行营收有五分之一是来自美元。(完) (编译 李婷仪 审校 李春喜)

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