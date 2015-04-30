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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 14:17 BJT

表格：德国3月按ILO标准经季节调整的就业人数增加1.1万人

路透柏林4月30日 - 德国联邦统计局周四公布，德国3月按国际劳工组织(ILO)标准经季节调整的就业人数增加1.1万人，2月为增加0.7万人。

以下为详细表格

2015年3月 2015年2月 2014年3月

就业人数(百万，经调整) 42.730 42.719 42.490

较上月变动 +11,000 +7,000 +45,000

就业人数(百万，未经调整) 42.494 42.400 42.256

(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)

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