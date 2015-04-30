欧股业绩：空中客车第一季核心营业利润下降7%，确认全年财测目标

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透巴黎4月30日 - 欧洲最大航太集团空中客车(Airbus,空中巴士) 周四确认全年获利财测目标，称公司主要商用飞机项目正在推进。同时公司公布第一季营业利润下降，但大致符合市场预期。
该公司称，正在推进新型A350飞机投产前期的工作，改进型A320neo仍然在生产计划内，A380飞机将在今年如期实现盈亏平衡。
空客第一季营收下降5%至120.78亿欧元(134.1亿美元)，因商用飞机交付数量下降，不过这方面的影响被欧元贬值所部分抵销。未计一次性项目的营业利润下降7%至6.51亿欧元。
空客声明称，商用飞机交付预计有很多积压到今年后半段时间，特别是A350和A380。
公司补充说，自由现金流从负20.34亿欧元增加至正4.52亿，受空客出售对Dassault Aviation 的部分持股提振。
分析师原先预测空客季度营业利润和营收分别为6.45亿欧元和126亿欧元。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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