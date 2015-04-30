欧股业绩：诺基亚第一季网络业务获利下滑，低于市场预估

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透赫尔辛基4月30日 - 诺基亚 周四公布，其主要的电信网络设备业务在第一季获利明显低于市场预估，该公司称因软件销售下滑、成本增加，且在欧洲及拉美市场面临挑战。
诺基亚称第一季网络部门核心营业利润下滑至8,500万欧元，相当于营收的3.2%，上年同期为2.16亿欧元。
路透调查分析师的平均预估获利为2.26亿欧元，利润率为8.7%。
网络部门营收略高于分析师预估，较上年同期增加15%至26.7亿欧元，市场预估为25.9亿欧元。
公司还对全年网络部门获利能力预估给予具体说明，称预计该部门的非国际财务报告准则(non-IFRS)营业利润率约在8-11%区间的中点。诺基亚在1月时预估，利润率与该目标区间一致。(完)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。