《全球汇市》日本央行按兵不动令日圆走坚，新西兰元受央行拖累下滑

“就(经济)基本面来看，我认为反弹已经过度，这是一个做空欧元的机会，”东京Brown Brothers Harriman货币策略师Masashi Murata表示。

但Murata说，鉴于技术面强劲，也因为美元买气降温，目前市场参与者仍可能对于新建欧元空仓保持谨慎。

他表示，欧元可能在1.10-1.12美元区间交投一阵子。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1080 1.1129 -0.44 -8.41 1.2097

美元/日圆 118.47 119.02 -0.46 -1.01 119.68

欧元/日圆 131.26 132.46 -0.91 -9.34 144.78

美元/瑞郎 0.9410 0.9390 +0.21 -5.34 0.9941

英镑/美元 1.5410 1.5436 -0.17 -1.05 1.5573

美元/加元 1.2029 1.2019 +0.08 +3.54 1.1618

澳元/美元 0.7977 0.8007 -0.37 -2.34 0.8168

新西兰元/美元 0.7595 0.7680 -1.11 -2.59 0.7797

澳元/日圆 94.500 95.300 -0.84 -3.32 97.750

新西兰元/日圆 89.980 91.380 -1.53 -3.57 93.310

英镑/日圆 182.54 183.68 -0.62 -2.06 186.38

澳元/新西兰元 1.0500 1.0422 +0.75 +0.30 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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