表格：日本央行将2015/16财年核心CPI升幅预估下调至0.8%

路透东京4月30日 - 日本央行周四小幅下调本财年的消费通胀预估， 但坚持通胀将在下一财年迈向2%的通胀目标。 下表为日本央行政策委员会九位委员的预估中值，括号内为1月预估 值(均为较上年同期百分比变动)。 核心CPI 实质GDP 2015/16财年 +0.8 +2.0 (+1.0) (+2.1) 2016/17财年 +2.0 +1.5 (+2.2) (+1.6) 2017/18财年 +1.9 +0.2 (--) (--) 注： 2017年GDP预估包含计划中2017年4月上调消费税的影响。CPI预估剔 除了上调消费税的影响。 日本央行预估2017年消费税上调将把核心CPI推高1.3个百分点。 浏览完整预估表格，请点选日本央行网站： www.boj.or.jp/en/index.htm/ (完) (编译 李婷仪 审校 郑茵)