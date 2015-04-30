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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 14:41 BJT

表格：日本央行将2015/16财年核心CPI升幅预估下调至0.8%

路透东京4月30日 - 日本央行周四小幅下调本财年的消费通胀预估，
但坚持通胀将在下一财年迈向2%的通胀目标。
    
    下表为日本央行政策委员会九位委员的预估中值，括号内为1月预估
值(均为较上年同期百分比变动)。
    
                          核心CPI            实质GDP
    2015/16财年              +0.8               +2.0
                            (+1.0)             (+2.1)
    2016/17财年              +2.0               +1.5
                            (+2.2)             (+1.6)
    2017/18财年              +1.9               +0.2
                             (--)               (--)
    
    注：
    2017年GDP预估包含计划中2017年4月上调消费税的影响。CPI预估剔
除了上调消费税的影响。
    
    日本央行预估2017年消费税上调将把核心CPI推高1.3个百分点。    
    
    浏览完整预估表格，请点选日本央行网站：
    www.boj.or.jp/en/index.htm/
    (完)    
    
  
 (编译 李婷仪 审校 郑茵)

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