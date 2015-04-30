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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 14:31 BJT

亚洲汇市：美元/日圆短暂触及一个月低点

路透新加坡4月30日 - 美元兑日圆周四触及一个月低点，此前日本央行未进一步放宽政策，并把实现2%通胀率目标的最后期限推迟至2016财年上半年左右。

美元兑日圆 短暂跌至118.50日圆，为3月末以来最低点。随后收复部分失地，最新报118.75，日内下跌0.3%。(完)

(编译 王兴亚；审校 郑茵)

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