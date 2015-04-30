台湾股市：连三日收低，台币转贬担忧外资汇出

路透台北4月30日 - 台湾股市周四收低0.34%，为连续第三日下跌。分析师表示，劳动节假期当前，投资人先行落袋为安，且今日台币兑美元早盘由升转贬，外资汇入力道似乎衰竭。

元大投顾经理周道中指出，昨日外资明显卖出电子股，包括可成 、华亚科 等股价都重挫，再加上台币由升转贬，令人担忧外资是否在卖股后将资金汇出。

〞外资短期可能要出去一下子。〞他说。

不过他表示，美联储周三在会后声明中调降对美国就业市场和总体经济的评价，暗示可能至少要等到第三季才会开始升息。在下次FOMC召开利率决策会议前，市场有一个月的空窗期可供多头操作，大盘加权股价指数攻上万点的机率相当大。

台币兑美元 周四盘中由升转贬，早盘以30.800价位作收。