台湾股市：连三日收低，台币转贬担忧外资汇出

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月30日 - 台湾股市周四收低0.34%，为连续第三日下跌。分析师表示，劳动节假期当前，投资人先行落袋为安，且今日台币兑美元早盘由升转贬，外资汇入力道似乎衰竭。
元大投顾经理周道中指出，昨日外资明显卖出电子股，包括可成 、华亚科 等股价都重挫，再加上台币由升转贬，令人担忧外资是否在卖股后将资金汇出。
〞外资短期可能要出去一下子。〞他说。
不过他表示，美联储周三在会后声明中调降对美国就业市场和总体经济的评价，暗示可能至少要等到第三季才会开始升息。在下次FOMC召开利率决策会议前，市场有一个月的空窗期可供多头操作，大盘加权股价指数攻上万点的机率相当大。
台币兑美元 周四盘中由升转贬，早盘以30.800价位作收。
大盘加权股价指数 收报9,820.05点，跌0.34%；今日成交初值 为1,124.81亿台币，上交易日修正后为1,149.97亿。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。