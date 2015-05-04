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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 10:17 BJT

香港金融：外汇基金首季录得66亿港元投资收入，按季上升8%

路透香港5月4日 - 香港金融管理局（HKMA）周一称，外汇基金于2015年首季录得66亿港元投资收入，按季上升8%。

金管局代表在立法会上表示，外汇基金第一季录得香港股票利润91亿港元，其他股票利润185亿港元，债券收益122亿港元，外汇亏损332亿港元。

2014年第四季，外汇基金经修订的投资收入为61亿港元，主要受累于美元转强带来巨额汇兑亏损。

而外汇基金2014年全年经修订的投资收入为447亿港元，按年大跌45%。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)
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