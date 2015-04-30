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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 14:24 BJT

韩国汇市：韩元下跌，市场传言当局曾出手干预

路透首尔4月30日 - 韩国韩元兑美元周四下跌，有交易员称韩国当局可能实施了干预，抑制韩元近期升势。

韩元兑美元 在本地市场收低0.4%，报1,072.4，终止连续四天的涨势。韩元4月上涨了3.5%，创出2011年10月以来最大的月度百分比涨幅。(完)

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