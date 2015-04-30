日本央行：总裁黑田东彦称当前没有必要进一步放宽政策

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透4月30日 - 日本央行总裁黑田东彦周四称：
* 日本经济继续在温和复苏
* 2015和2016财年日本经济增长将高于潜在增长率
* 消费者通胀率可能在2016财年的上半年前后达到2%
* 央行将检视经济和物价面临的上行和下行风险，并适当调整政策
* 央行审议委员白井早由里建议在报告中称，2016财年左右通胀率达到2%
* 央行审议委员木内登英和佐藤健裕称，不太可能在这次报告涉及的三年内实现2%的通胀率目标
* 从长期来看，通胀率预期似乎在上升
* 物价趋势在稳步改善
* 当前没有必要进一步放宽政策
* 如果物价趋势有变化，会毫不犹豫地调整政策
* 尽早实现2%通胀率目标的承诺不变
* 预测的通胀率上升时间没有改变
* 预计实现通胀率目标的时间延后，部分是因为消费疲软
* 预计在进入2015财年下半年时通胀率将加快
* 今天的会议没有讨论退出QQE
* 仅根据日本央行的CPI预测，不能决定退出的时间
* 在我们全力实现2%通胀率目标之际，现在不应讨论退出QQE
* 认为日本央行与市场的沟通没有问题
* CPI可能暂时在零附近波动，这与央行对物价目标的承诺并不相悖
* 美元走强有可能拖累了美国第一季的出口
* 但不是拖累出口的唯一因素
* 没有理由因通胀率目标延后实现，而动摇对央行的信心
* 预计美国经济像以往一样，从第二季开始恢复增长(完)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。