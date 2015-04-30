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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 15:33 BJT

日本央行：总裁黑田东彦称当前没有必要进一步放宽政策

路透4月30日 - 日本央行总裁黑田东彦周四称：

* 日本经济继续在温和复苏

* 2015和2016财年日本经济增长将高于潜在增长率

* 消费者通胀率可能在2016财年的上半年前后达到2%

* 央行将检视经济和物价面临的上行和下行风险，并适当调整政策

* 央行审议委员白井早由里建议在报告中称，2016财年左右通胀率达到2%

* 央行审议委员木内登英和佐藤健裕称，不太可能在这次报告涉及的三年内实现2%的通胀率目标

* 从长期来看，通胀率预期似乎在上升

* 物价趋势在稳步改善

* 当前没有必要进一步放宽政策

* 如果物价趋势有变化，会毫不犹豫地调整政策

* 尽早实现2%通胀率目标的承诺不变

* 预测的通胀率上升时间没有改变

* 预计实现通胀率目标的时间延后，部分是因为消费疲软

* 预计在进入2015财年下半年时通胀率将加快

* 今天的会议没有讨论退出QQE

* 仅根据日本央行的CPI预测，不能决定退出的时间

* 在我们全力实现2%通胀率目标之际，现在不应讨论退出QQE

* 认为日本央行与市场的沟通没有问题

* CPI可能暂时在零附近波动，这与央行对物价目标的承诺并不相悖

* 美元走强有可能拖累了美国第一季的出口

* 但不是拖累出口的唯一因素

* 没有理由因通胀率目标延后实现，而动摇对央行的信心

* 预计美国经济像以往一样，从第二季开始恢复增长(完)

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