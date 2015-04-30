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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 14:43 BJT

日本股市：日经指数创四个月最大单日跌幅，因美国GDP和企业获利均不佳

“美国经济和货币政策前景都不确定。即便考虑进恶劣天气和西海岸港口罢工对数据的影响，有关美国经济增长是否强劲到足以让美联储在年底前升息，这引人疑问。”Monex Securities首席分析师Takashi Hiroki表示。

在日本央行今日会议宣布维持政策不变后，日股扩大跌幅。日本公司的获利也未能达到投资者预期。

本田汽车 重挫6.7%，公司此前预测本财年净利料仅成长0.4%。NTT Docomo 下跌6.1%。

日本按市值计最大的制药公司--武田药品 下跌3.0%，公司发布有史以来首次年度亏损，因在一桩糖尿病药物诉讼中与美国达成和解而带来费用支出。（完）

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