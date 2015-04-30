日本股市：日经指数创四个月最大单日跌幅，因美国GDP和企业获利均不佳

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“美国经济和货币政策前景都不确定。即便考虑进恶劣天气和西海岸港口罢工对数据的影响，有关美国经济增长是否强劲到足以让美联储在年底前升息，这引人疑问。”Monex Securities首席分析师Takashi Hiroki表示。
在日本央行今日会议宣布维持政策不变后，日股扩大跌幅。日本公司的获利也未能达到投资者预期。
本田汽车 重挫6.7%，公司此前预测本财年净利料仅成长0.4%。NTT Docomo 下跌6.1%。
日本按市值计最大的制药公司--武田药品 下跌3.0%，公司发布有史以来首次年度亏损，因在一桩糖尿病药物诉讼中与美国达成和解而带来费用支出。（完）
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。