日股业绩：野村年度净利升至九年高位，零售银行表现亮丽

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京4月30日 - 野村控股 周四公布年度净利增长5.2%，零售与投资银行部门表现强劲，不过海外运营连续第五年亏损。
野村控股2008年从雷曼兄弟控股买下欧洲与亚洲业务后，虽努力删减10亿美元成本，但一直未能扭转运营困境。
野村控股表示，3月底止的年度净利增长至2,248亿日圆(19亿美元)--创下九年新高，也高于汤森路透Starmine对13名分析师调查所预估的2,045亿日圆。野村为日本最大投银与券商集团。
野村股价年内迄今劲升12%，与日本股市涨幅相当。(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。