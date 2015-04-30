日股业绩：野村年度净利升至九年高位，零售银行表现亮丽

路透东京4月30日 - 野村控股 周四公布年度净利增长5.2%，零售与投资银行部门表现强劲，不过海外运营连续第五年亏损。

野村控股2008年从雷曼兄弟控股买下欧洲与亚洲业务后，虽努力删减10亿美元成本，但一直未能扭转运营困境。

野村控股表示，3月底止的年度净利增长至2,248亿日圆(19亿美元)--创下九年新高，也高于汤森路透Starmine对13名分析师调查所预估的2,045亿日圆。野村为日本最大投银与券商集团。