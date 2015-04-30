路透基点：永丰金租赁已签署一笔62.5亿台币再融资--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港4月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，永丰金租赁已与15家银行签署一笔62.5亿台币(2.04亿美元)的五年期再融资贷款。
兆丰国际商业银行为原始牵头行兼簿记行和管理行，认贷16.5亿台币。
第一商业银行、台新国际银行、元大商业银行分别承贷5亿台币，与兆丰银行一样享有最高等级头衔。
其他11家参贷行和认贷额依次为：中国银行台北分行、彰化商业银行、玉山商业银行和台湾土地银行各自认贷3.50亿台币；农业金库、泰国盘谷银行、远东银行和合作金库各承贷3亿台币；中国建设银行台北分行、上海商业储蓄银行分别承贷2亿台币；台湾企银认贷1亿台币。
这笔贷款分为A部分的循环信用贷款、以及商业本票担保的B部分。这两部分规模总计不得超过62.5亿台币。
贷款案在4月23日签约。贷款利率为三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码105个基点。
所得资金将用做借款人在2010年5月一笔等值48亿台币五年期贷款的再融资。
2010年5月的贷款分为三部分：A部分为7亿台币定期贷款、B部分为最多41亿台币贷款、C部分为最高等值10亿台币的备用信用证，可用台币或其他外币提领。B和C两部分规模总计不能超过等值48亿台币。贷款及循环信用所支付的利率是90天期二级市场商业本票利率加码75个基点，商业本票保证以及备用信用证每年有75个基点的担保费用。
永丰金租赁成立于1997年9月，是永丰金控旗下子公司。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。