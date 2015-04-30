路透基点：永丰金租赁已签署一笔62.5亿台币再融资--TRLPC

路透香港4月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，永丰金租赁已与15家银行签署一笔62.5亿台币(2.04亿美元)的五年期再融资贷款。

兆丰国际商业银行为原始牵头行兼簿记行和管理行，认贷16.5亿台币。

第一商业银行、台新国际银行、元大商业银行分别承贷5亿台币，与兆丰银行一样享有最高等级头衔。

其他11家参贷行和认贷额依次为：中国银行台北分行、彰化商业银行、玉山商业银行和台湾土地银行各自认贷3.50亿台币；农业金库、泰国盘谷银行、远东银行和合作金库各承贷3亿台币；中国建设银行台北分行、上海商业储蓄银行分别承贷2亿台币；台湾企银认贷1亿台币。

这笔贷款分为A部分的循环信用贷款、以及商业本票担保的B部分。这两部分规模总计不得超过62.5亿台币。

贷款案在4月23日签约。贷款利率为三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码105个基点。

所得资金将用做借款人在2010年5月一笔等值48亿台币五年期贷款的再融资。

2010年5月的贷款分为三部分：A部分为7亿台币定期贷款、B部分为最多41亿台币贷款、C部分为最高等值10亿台币的备用信用证，可用台币或其他外币提领。B和C两部分规模总计不能超过等值48亿台币。贷款及循环信用所支付的利率是90天期二级市场商业本票利率加码75个基点，商业本票保证以及备用信用证每年有75个基点的担保费用。