版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 15:08 BJT

全球金市：金价仍呈颓势，因美联储称经济疲软只是暂时现象

--------------------------0640GMT---------

价格 变动 涨跌%

现货金 1204.2 -0.1 -0.01

现货银 16.51 -0.08 -0.48

现货铂金 1148.2 -3.8 -0.33

现货钯金 780.3 0.3 0.04

COMEX期金 1203.6 -6.4 -0.53

COMEX期银 16.505 -0.165 -0.99

汇率

欧元/美元 1.1111

美元指数 95.198

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译/审校 张明钧/蔡美珍/于春红/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐