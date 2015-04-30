《焦点》日本央行下调通胀预估，并将通胀率目标达成时间推后

接近首相安倍晋三的助手此前表示，进一步放宽货币政策可能引发不受欢迎的日圆下跌，并因此推高进口成本，从而抵消掉燃料成本下降给消费者和小企业带来的益处。

日本央行总裁黑田东彦也表达了对于大规模刺激政策的信心，称它已经成功打破了困扰日本15年的“通缩心态”。

日本央行在去年10月调降了前景预估，并出乎市场意外的扩大资产购买规模，而在那几天以前，黑田东彦还向议会保证经济正处在复苏轨道上。

央行官员自那以后就不断强调指出，他们将不仅关注油价下跌的影响，该因素被视为导致2月通胀消失的主因。

但日本消费也未能反弹，突显出分析师对于日本央行承诺的怀疑，他们不相信通胀会以央行预估的速度上升。

即便日本央行调降了通胀预估，他们的看法依然要比市场普遍预期要乐观。路透调查中的受访分析师预期，日本核心消费者物价涨幅在当前财年和下个财年将分别达到0.3%和1.3%，将将达到日本央行预估值的一半(完)