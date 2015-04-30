《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(4月27日-30日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周累计小贬0.13%，与六连升并创逾四个月新高的中间价形成明显反差。中国版QE呼之欲出加之汇价窄幅波动下流动性欠佳，令人民币在周初收创13个月来最大单日跌幅，周内客盘购汇旺盛，但6.21关口亦有中资大行强势结汇，致使做空人民币情绪明显降温。后市方向仍不明朗，或仍围绕6.18-6.22元区间横盘震荡。 。

公开市场操作: --中国年内二度降准后流动性持续宽松，央行公开市场亦连续第二周空窗操作。为止住中国经济颓势，后续宽松的货币政策工具料还将轮番出击；不过由于货币市场利率持续下行，逆回购的阶段性利率指引目标已达成，公开市场操作短期内仍将暂时淡出。

分析人士指出，不论是继续动用降准降息等传统工具，还是扩大抵押补充贷款(PSL)操作范围等政策工具，宽松政策的步伐依旧不会停止，目标仍是为实体经济提供充足的资金支持并将利率维持在较低水平。

债市: --银行间市场现券收益率当周下行。虽然新债供给密集，但中国央行可能QE，以及降息等宽松预期仍提振看多情绪，惟可实现度不确定而收益率降幅限。目前市场流动性极其充裕，若宽松政策不至，现券可能仍以盘整为主。

票据: --中国票据市场转贴利率本周续跌，但幅度较上周收窄。临近月末部分大行信贷额度多余，加大收票力度以弥补信贷投放不足，加之资金利率下行不止，共同推动转贴价格下行。不过连跌过后，继续向下动力或已有限，后续资金面会否维持宽松亦值得关注。

股市: --当周沪综指 累计上涨1.09%，为第八周上涨。周初受央企重组及中国版量化宽松的预期激励，大盘再度大涨；随后在获利回吐压力下，大盘在高位震荡盘整，周四沪综指收报4,441.66点。4月沪综指累计上涨18.5%，为今年来最大单月涨幅。