重温稿-《路透简报》--中国重要财经一周回顾

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
以下为路透中文新闻为您整理的一周(4月27日-30日)中国重要财经新闻：
【政经】
--《热点聚焦》中国新一轮QE呼之欲出，调国家资产负债表保长治久安
如不出意外，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策（QE）--央行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。
--《焦点》中国经济稳增长任务显紧迫，宽松政策待多箭齐发
今年已过近三分之一，首季增速创六年新低的中国经济稳增长任务愈显紧迫。上周以超预期力度降准打响本季度货币政策放松第一枪后，未来降息降准依然可期，而暂时受阻的地方债置换有望以“财政货币化”方式加快推进，同时向政策性银行注资并提供再贷款等工具亦是待发之箭。
--《焦点》中国国家战略谋求制造业脱胎换骨，但难逃时间及市场检验
中国作为“制造大国”的光环正随着人口红利的减弱而渐渐褪色，在中国经济步入新常态之际制造业亟需蜕变，而“一带一路”和“中国制造2025”正是从国家战略上对制造业给予的支持。
--《焦点》中国政府力推基建投资PPP模式，社会资本谨慎以对“雾中花”
中国经济发动机减速换挡，地方政府财力捉襟见肘，通过政府和社会资本合作（PPP）模式为基建投资输血的空间巨大，然而健全法律环境和典型成功案例仍付之阙如，社会资本对这一看起来很美的“雾中花”保持谨慎。
--中国经济：工业经济下行压力不可低估，投资需求回落是主因--工信部
中国工信部新闻发言人王黎明周二表示，中国工业经济下行压力不可低估，需求增长动力不足，特别是整个投资需求回落成为影响工业经济下行的主要原因。
--中国数据：1-3月工业利润降幅收窄，但需求疲弱致生产形势依然严峻
受原材料价格降幅扩大和投资收益上升的影响，中国1-3月全国规模以上工业企业实现利润总额12,543.2亿 元人民币，同比下降2.7%，降幅比1-2月收窄1.5个百分点。不过鉴于需求疲弱且销售低迷，工业企业生产形势依然严峻。
--中国外汇：3月国际货物和服务贸易转为逆差168亿美元--外管局
中国国家外汇管理局周四公布，3月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易逆差168亿美元，上月则为顺差472亿美元；1-3月为顺差766亿美元。
==========================================================================
【金融】
--中国金融：存款保险费率约万分之一到万分之二，可动态调整--央行行长
中国央行行长周小川日前表示，综合考虑国际经验、金融机构承受能力等因素，中国存款保险制度起步时的费率水平大概在万分之一到万分之二，远低于绝大多数国家存保起步时的水平以及现行水平。
--中国保险：一季度保险业原保费收入同比增20.4%，投资收益大幅增加
中国保险业监督管理委员会周二公布，今年一季度，保险业实现原保险保费收入同比增长20.4%；保险公司因资本市场向好及时调整资金配置策略， 险资权益类投资比重有所上升，投资收益大幅增加。
--中国金融：11部委将掀非法集资清查风暴，央行起草条例规范放贷组织
中国非法集资案件数量去年以来呈“爆发式增长”，由11部委联合组成的处置非法集资部际联席会议即将在6-8月开展全国非法集资问题专项整治行动，而中国央行亦起草条例，对不吸收存款的放贷业务实施牌照管理。
--中港股业绩：工行首季净利同比微增1.39%，不良贷款率跃至1.29%
以市值计全球第一大银行--中国工商银行周三公布，今年一季度净利同比微增1.39%；3月末不良贷款率1.29%，比上年末1.13%上升0.16个百分点。。
--中港股业绩：农业银行首季净利按年仅增1.3%，不良贷款率略升
按资产计中国第三大银行--中国农业银行公布，今年首季度净利按年仅升1.3%，且为该季度六年以来增长最低的一次，期内不良贷款率较上年末略增。
==========================================================================
【固定收益】
--中国债市：企业债审核首次引入中债登第三方评估，注册制渐行渐近
据新华网报导，中国中央国债登记结算有限责任公司指出，今后，发改委将不再对企业债申报材料进行具体审核，而是参考中债登出具的第三方技术评估意见，作出是否同意发债的决定。这意味着市场呼吁已久的注册制已渐行渐近。
--中国财政部要求合理掌握发行时间，加快地方政府债发行和安排
中国财政部周二发布通知，要求加快合理掌握债券发行时间，加快地方政府债券发行和安排。具体包括根据国务院确定的重点方面，优先用于保障性安居工程建设、普通公路建设发展、城市地下管网建设改造等重大公益性项目支出等。
==========================================================================
【外汇】
--《焦点》台湾人民币存款增长迈入高原将成新常态
离岸人民币与美元货币互换(CCS)报价回落，第一季发行火热的宝岛债几近断炊，料将牵引本地银行高利吸收人民币存款的举措无以为继，且随着中国银行台北分行下调参加行转存利率，台湾人民币存款不断创高的惊奇之旅，脚步恐愈放愈慢。
--中国金融：上海自贸区QDII2试点最快上半年启动，或取消购汇上限--消息
两位消息人士透露，中国上海自贸区合格个人境外投资（QDII2）试点最快有望上半年启动，央行并考虑对符合条件的个人投资者取消5万美元的年度购汇额度限制，不再设上限。
--中国央行：将RQFII试点地区扩大到卢森堡，初始投资额度为500亿元
中国人民银行周三称，人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区将扩大到卢森堡，初始投资额度为500亿元人民币。
==========================================================================
【证券/行业】
--中国经济：央企将迎来大规模兼并重组，数量有望缩减至40家--报载
据中国经济参考报周一报导，目前中国国务院国资委确定了下一步的国企改革重点，央企将在分类基础上进行大规模兼并重组，数量有望进一步缩减至40家。国资委已经就推进央企重组专门下发了文件。
--《焦点》中国大型钢铁厂商欣欣向荣，引发出口继续扩大的担忧
铁矿石价格挫跌为中国一些大型钢铁厂商注入活力，但引发出口可能增加的前景，以及与欧盟和印度等国的摩擦亦可能升高。即使中国国内需求萎缩，钢铁产业长期存在产能过剩问题，然较低的铁矿石价格已协助许多大型钢厂在出口创纪录的支持下，2014年的获利表现要好于上年。
--《焦点》中国太阳能产业大规模扩张，然投资者仍谨慎以对
中国太阳能企业今年需融资数以十亿计的美元，为产能大规模扩张筹资；其中部份企业已然负债累累。受全球金融危机影响，太阳能产业倍受打击，这样的融资不啻于是检测投资者对该业信心的试金石。
--中国钢铁：国内铁矿普遍亏损减产，铁矿石对外依存度将逾80%--钢协
中国钢铁工业协会周三称，去年以来，铁矿石价格大幅下跌，中国国内铁矿山普遍面临亏损、减产甚至部分停产问题，铁矿石对外依存度将超过80%，不利于国内钢铁产业安全；且未来钢材出口增速亦将会有所下降。
--中国证券：一季度上市公司业绩同比增3.27%,低于前两年同期水平--报载
中国证券报周四报导，披露一季报的2,540家上市公司数据显示，首季上市公司面临较大增长压力。当季实现营业总收入6.33万亿元，同比增长0.2%；实现归属于母公司股东的净利润6,174.08亿元，同比增长3.27%，增速均低于2013年和2014年同期水平。
--中国证券：一季度券商净利达509亿元抵去年半年，经纪自营两融贡献多
中国A股大牛市令国内券商赚得盆满钵满，一个季度的利润能抵上去年半年。据中国证券业协会数据，一季度国内券商累计实现净利509.25亿元人民币，为去年全年965.54亿元的52.7%；经纪、自营及融资融券为券商业绩三大推动力。
--《焦点》中国地产开发商转型蔚然成风，欲借“互联网+”轻装上路
中国大力提倡的“互联网+”战略，似乎正给负重前行的房地产开发商们带来东风。鉴于市场对金融理财产品需求殷切，加上互联网已渗透生活方方面面，开发商倘能善加运用便可轻装上路，从而摆脱重资产的发展旧模式。
--天威集团一季度亏损2.15亿元，称将借合资合作等扭转局面
身处债券违约漩涡的中国保定天威集团今年一季度继续亏损，规模为2.15亿元人民币，同比减亏8,384万元。亏损主要原因为经营规模缩减、财务费用负担重等影响。
--《热点聚焦》中国将成为苹果公司最大的摇钱树
分析师们称，苹果大屏iPhone在中国取得巨大成功，不但从三星手中夺回一些市场份额，出售速度之快，还可能让苹果在中国的营收在未来几年超过美洲。 （完） (整理 黄凯; 审校 林高丽)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目