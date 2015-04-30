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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 15:32 BJT

新兴汇市：泰铢下滑，受疲软数据及亚币颓势拖累

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 118.99 119.05 +0.05 +0.56 119.66

坡元 1.3243 1.3215 -0.21 +0.13 1.3260

台币 30.636 30.695 +0.19 +3.53 31.718

韩元 1072.92 1068.60 -0.40 +2.46 1099.30

泰铢 32.88 32.83 -0.15 +0.06 32.90

菲律宾披索 44.57 44.32 -0.56 +0.34 44.72

印尼卢比 12950.00 12935.00 -0.12 -4.40 12380.00

印度卢比 63.64 63.30 -0.53 -0.95 63.03

马币 3.5680 3.5595 -0.24 -2.00 3.4965

人民币 6.1994 6.1997 +0.00 +0.07 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 于春红)

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