台湾汇市：收贬结束连四升，下周观察外资动向及非农就业数据

* 台币收贬，结束连四升 * 外资操作纷歧 * 观望央行动态和非农就业数据 * 下周实质交易区间料在30.500-30.850 路透台北4月30日 - 台币兑美元 周四收贬，结束连四日升值行情。汇银人士指出，美联 储会议之后，国际美元虽走弱，但是外资今日多空交战，进出皆有，且央行跟进外资的美元买盘，促贬台币， 令台币今日贬势明显。 汇银人士表示，国际美元在美联储的会议之后走疲，今日出口商虽也有卖压出笼，不过量没有前两日明显 。央行今日美元买盘跟着外商银行出笼，此外，今日午盘在三点过后，也频频催促银行尽快处理美元卖单。 〞老大(央行)今天是顺势把台币推一点上去，没有买太多美元，〞一位小型外商银交易员说。 他们也认为，外资在台股的买超金额愈缩愈小，这已令看多台币后市的期待降低，展望下周，台币的压力 区约在30.500附近，若外资美元卖盘缺乏，进口商的美元买盘也可能上行至30.650。而央行后续动态也需密切 关注。 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校)