日本个股：索尼预计本财年营业利润增长逾三倍，因相机传感器销售强劲

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京4月30日 - 日本消费电子生产商索尼 周四表示，当前会计年度的营业利润料增长逾三倍，得益于相机传感器销售强劲以及为实现手机业务扭亏为盈而采取的成本削减举措。
索尼预计，截至2016年3月底的会计年度，公司营业利润将从上年度的685亿日圆增长至3,200亿日圆(27.0亿美元)。上年度业绩与本月稍早公布的预估数据大体相当。
尽管低于汤森路透访问的分析师平均预期的4,080亿日圆，但本年度的获利目标若实现，仍是索尼七年来最高年度营业利润。索尼社长平井一夫长期以来一直在努力让公司摆脱数年来大众消费电子业务的严重亏损局面，那将是又一个里程碑。
根据平井一夫的指引，索尼已经砍掉数千个工作岗位，并调整业务，扩张有利可图的领域，如苹果 iPhone等热卖手机使用的相机传感器。此策略惹恼了有影响力的前高管，他们要求平井一夫促进对索尼自有产品的创新，而不是专注于削减成本。
尽管存在这些幕后博弈，但投资者对索尼取得进展的迹象表示欢迎。该公司股价今年至今累计大涨超过30%，与上年同期相比接近翻番，本月稍早触及2008年以来最高点3,827.50日圆。(完)
(编译 王兴亚；审校 高琦)
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