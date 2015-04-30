国际油市：布兰特原油由五个月高点回落，因日本工业生产连续第二个月下滑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“布兰特原油与美国原油期货收在将近五个月最高，因美国原油库存仅增加190万桶(前一周为增加逾550万桶)，”澳新银行周四表示。
“美国原油价格表现优于布兰特，因美国库欣原油库存五个月以来首度减少，”澳新银行表示。
分析师也称，除非市场基本面产生变化，否则油价不太可能再创新高。
尽管油价盘旋接近半年高位，分析师警告称切莫对特定石油产业进行投资，即便价格持续上扬。
“我们建议投资人避开对升降式钻机有过多曝险的公司，”野村周四表示。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/陈宗琦；审校 王洋/高琦)
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