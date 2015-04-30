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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 15:41 BJT

国际油市：布兰特原油由五个月高点回落，因日本工业生产连续第二个月下滑

“布兰特原油与美国原油期货收在将近五个月最高，因美国原油库存仅增加190万桶(前一周为增加逾550万桶)，”澳新银行周四表示。

“美国原油价格表现优于布兰特，因美国库欣原油库存五个月以来首度减少，”澳新银行表示。

分析师也称，除非市场基本面产生变化，否则油价不太可能再创新高。

尽管油价盘旋接近半年高位，分析师警告称切莫对特定石油产业进行投资，即便价格持续上扬。

“我们建议投资人避开对升降式钻机有过多曝险的公司，”野村周四表示。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/陈宗琦；审校 王洋/高琦)

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