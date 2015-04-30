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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 16:31 BJT

台湾央行：共发行6,375.80亿台币存单，存单发行余额减5亿

路透台北4月30日 - 台湾央行周四公布，共发行6,375.80亿台币存单。与今日存单到期金额6,380.80亿台币相较，存单发行余额减5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 6,363.8

91天期 0.93 10.0

182天期 1.05 2.0

央行上日发行4,683.1亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,564.2亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为281亿台币，累积超额准备为6,257亿台币、加计前期1%的超额准备为7,563亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)

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