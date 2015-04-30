台湾央行：共发行6,375.80亿台币存单，存单发行余额减5亿

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透台北4月30日 - 台湾央行周四公布，共发行6,375.80亿台币存单。与今日存单到期金额6,380.80亿台币相较，存单发行余额减5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 6,363.8
91天期 0.93 10.0
182天期 1.05 2.0
央行上日发行4,683.1亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,564.2亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为281亿台币，累积超额准备为6,257亿台币、加计前期1%的超额准备为7,563亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。