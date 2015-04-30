台湾债市：五年券殖利率收低中止连两升，静候10年新券展开发行前交易

* 五年券殖利率收低中止连两升 * 静候10年新券展开发行前交易 * 下周五年券区间料在1.00-1.05% 路透台北4月30日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周四微收低，中止连两日升势。交易员表 示，尽管美国10年公债 上日殖利率小幅升破2%，但台债104/6殖利率却持于既有区间狭幅盘整，表 现较显淡定，市场多数倾向区间来回操作，多空并不急于引领交投突破现有区间，静候10年新券展开发行前交 易。 他们并指出，由于下周不确定因素较多，包括美国非农就业报告、PMI及ISM等重要经济数据，市场操作料 趋谨慎，待10年增额券104/5R下周四展开发行前交易，有助于活络交投增温，进而突破区间盘整格局。 “104/6是很明显的筹码盘，只要有人把筹码释出，整个平衡才会被破坏。〞一位大型民营银行台债交易 员说。 交易员并指出，由于第一季GDP表现符合预期，对台债影响相对有限，反倒是台电以量制价策略得宜令五 年券得标利率创近两年新低 ，较有压抑五年公债104/6殖利率升幅。台湾主计总处周四在盘前公 布，第一季国内生产总值(GDP)概估为年增3.46%，大致符合市场预估的成长3.47%。 至于10年期公债104/5期 部分，交易员认为，由于该券将于5、6月分别有300亿台币增额公债 发行，预计下周5月新券展开发行前交易前换券压力将逐渐转强，今日现券即因换券压力增温致殖利率略略弹 升，预期下周现券殖利率底部会往上垫高。 美国公债市场周三下滑，指标公债收益率触及六周高位，因全球债市遭抛售，以及美国联邦储备理事会(F ED/美联储)承认经济成长趋弱，但没有给何时升息提供新线索。指标10年期公债 报2.037%，较周 二尾盘升6.4个基点，盘中升至六周最高的2.081%。 交易员预估，下周五年债104/6期主交投区间暂看在1.00-1.05%；10年券104/5期则料在1.55-1.62%。 收盘 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 价 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -0.37 1.0140 1.0100-1.0240 162.0 10 104/5 +3.40 1.5750 1.5600-1.5750 5.0 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 4月30日(四)：德国4月就业数据；欧元区4月HICP初值；欧元区3月失业率；美国3月实质个人所得和个人 支出； 5月1日(五)：台湾金融市场休市一天；中国4月官方制造业和非制造业PMI；美国4月Markit制造业PMI终值 ；美国3月建筑支出；美国4月供应管理协会(ISM)制造业指数；日韩4月制造业PMI；英国3月消费者信贷；英国 4月Markit/CIPS制造业PMI；美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在查普曼大学，发表主题为“金融市场的 货币政策：是否出现新范例？”的演讲；美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在消费信贷监管会议上，做主 题为“消费者信贷问题”的演讲。 下周全球重要经济事件和数据包括： 5月4日(一)：中国4月汇丰制造业PMI终值、瑞士、意大利、法国、德国和欧元区4月制造业PMI、欧元区5 月Sentix投资者信心指数、美国4月ISM纽约企业活动指数、美国3月工厂订单和耐久财订单、美国波士顿联储 总裁罗森格伦发表讲话、美联储理事塔鲁洛发表讲话、旧金山联储总裁威廉姆斯发表讲话。 5月5日(二)：台湾4月消费者物价指数(CPI)、台湾4月底外汇存底、欧元区3月PPI、美国3月国际贸易收支 、加拿大3月贸易收支、美国4月 Markit综合和服务业PMI、美国4月供应管理协会(ISM)非制造业PMI、美国明 尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发表讲话。 5月6日(三)：中国4月汇丰服务业PMI、意大利、法国、德国、欧元区和英国4月服务业PMI、欧元区3月零 售销售、美国4月ADP民间就业、美国第一季劳工成本初值、2015年世界经济论坛拉美峰会(至5月8日)、亚特兰 大联储备总裁洛克哈特发表演讲、欧洲央行管理委员会会议，没有讨论利率的计划。 5月7日(四)：德国3月工业订单、美国3月消费者信贷。 5月8日(五)：中国4月进出口贸易数据、德国3月工业生産、3月贸易收支、台湾4月出口、美国4月非农就 业报告、美国3月批发(趸售)库存和销售、日本央行公布4月货币政策会议记录。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5750 5 104/6 1.0140 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)