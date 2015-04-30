金属期市：供应担忧推动期镍跳涨，实货市场仍然低迷

“多头持仓者正试图推高价格，而目前中国许多市场人士已经离场度长周末。许多人认为中国镍价已经触底，因预期未来经济将好转。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 一度大涨超过3%至每吨13,855美元，0703GMT则报在13,765美元。上海期镍 收盘大涨3.5%。

其他金属方面，LME期铜 持平于每吨6,141美元，因担心美国经济成长不振对全球贸易及金属需求的冲击；此前美联储下修对美国劳动市场及经济的看法，因美国第一季经济成长近乎停滞。