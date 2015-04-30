金属期市：供应担忧推动期镍跳涨，实货市场仍然低迷

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“多头持仓者正试图推高价格，而目前中国许多市场人士已经离场度长周末。许多人认为中国镍价已经触底，因预期未来经济将好转。”
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 一度大涨超过3%至每吨13,855美元，0703GMT则报在13,765美元。上海期镍 收盘大涨3.5%。
其他金属方面，LME期铜 持平于每吨6,141美元，因担心美国经济成长不振对全球贸易及金属需求的冲击；此前美联储下修对美国劳动市场及经济的看法，因美国第一季经济成长近乎停滞。
上海期交所主力7月期铜 上涨0.9%，至每吨44,240元人民币(7,134美元)。上海期交所周五休市，LME周一将因假期休市。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/张明钧; 审校 高琦/蔡美珍)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。