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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 15:50 BJT

金属期市：供应担忧推动期镍跳涨，实货市场仍然低迷

“多头持仓者正试图推高价格，而目前中国许多市场人士已经离场度长周末。许多人认为中国镍价已经触底，因预期未来经济将好转。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 一度大涨超过3%至每吨13,855美元，0703GMT则报在13,765美元。上海期镍 收盘大涨3.5%。

其他金属方面，LME期铜 持平于每吨6,141美元，因担心美国经济成长不振对全球贸易及金属需求的冲击；此前美联储下修对美国劳动市场及经济的看法，因美国第一季经济成长近乎停滞。

上海期交所主力7月期铜 上涨0.9%，至每吨44,240元人民币(7,134美元)。上海期交所周五休市，LME周一将因假期休市。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/张明钧; 审校 高琦/蔡美珍)

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