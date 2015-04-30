版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 16:52 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增10.1亿台币，连续四周净增

路透台北4月30日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增10.1亿台币，连续四周净增累计404.6亿台币，
央行存单未到期余额为6兆(万亿)9,564.2亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增7亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看     
   日期   到期量(亿)         发行量(亿)   增加/减少(亿)
   4/27     6,807.80           6,801.30           -6.50
   4/28     1,872.50           1,886.50          +14.00
   4/29     4,675.50           4,683.10           +7.60
   4/30     6,380.80           6,375.80           -5.00
 总计      19,736.60          19,746.70          +10.10
 
   日期   91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
   4/27              47.00                    8.00
   4/28              26.00                    7.00
   4/29              19.00                    6.00
   4/30              10.00                    2.00
 总计               102.00                   23.00
 (完)  

 (记者 詹静宜  审校 董永年)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐