《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增10.1亿台币，连续四周净增

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月30日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增10.1亿台币，连续四周净增累计404.6亿台币， 央行存单未到期余额为6兆(万亿)9,564.2亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增7亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/27 6,807.80 6,801.30 -6.50 4/28 1,872.50 1,886.50 +14.00 4/29 4,675.50 4,683.10 +7.60 4/30 6,380.80 6,375.80 -5.00 总计 19,736.60 19,746.70 +10.10 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 4/27 47.00 8.00 4/28 26.00 7.00 4/29 19.00 6.00 4/30 10.00 2.00 总计 102.00 23.00 (完) (记者 詹静宜 审校 董永年)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。