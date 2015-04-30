版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 30日 星期四 15:58 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在突破21日均线之后又回到云区

0746GMT
    
    * 欧元/英镑在突破21日均线之后，又回到底部位于0.7231的日线图
云区
    * 三周以来首度突破上述均线
    * 跌至0.7132反弹后，多头终于有所进展
    * 上档有可能上看0.7379/0.7118跌势的50%费波纳奇回档位0.7248
    * 已经突破38.2%回档位0.7217
    * 技术图表 link.reuters.com/tep64w
    (完)
   
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 张明钧; 审校 王洋)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐