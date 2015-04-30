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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 15:56 BJT

日本债市：公债价格下跌，受美国与欧洲公债跌势拖累

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% +0.5 0.000%

五年期公债 0.080% +2.0 0.060%

10年期公债 0.340% +4.5 0.295%

20年期公债 1.090% +2.5 1.065%

30年期公债 1.345% +2.0 1.325%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.89 -0.30 148.19

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 陈宗琦/张若琪 审校 张明钧)

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