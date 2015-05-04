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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2015/5/4

经济指标                 时间      最新数据       前次数据      下次公   预估值 
                                                                 布       
 工业生产(y/y)            3月       +6.49%           +2.72%  r   5/25     --
 季调失业率               3月       3.75%             3.74%      5/22     --
 消费者物价指数(CPI)(y/y  3月       -0.61%           -0.20%  R   5/5      --
 )                                                                        
 外汇存底(亿美元)         3月底     4,146.89       4,178.26      5/5      --
 商品出口(y/y)            3月       -8.9%             -6.7%      5/8      --
 商品进口(y/y)            3月       -17.8%           -22.4%      5/8      --
 M2货币总计数(y/y)        3月       +6.57%           +6.51%      5/25     --
 外销订单(y/y)            3月       +1.3%             -2.7%      5/20     --
 经常帐盈余(亿美元)       第四季    191.8            +150.7  r   5/20     --
 国际收支(亿美元)         第四季    +18.2             +41.8      5/20     --
 *国内生产总值(GDP) (y/y  第一季    +3.46%           +3.35%      5/22     --
 )                                  (Q1概估值)   (Q4统计值)      (统计值  
                                                                 )        
 重贴现率(%)              3月26日   1.875%           1.875%      --       --
  
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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