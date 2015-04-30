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债券 | 2015年 4月 30日 星期四 16:24 BJT

《汇市简讯》市场交投清淡强化欧元轧空力道

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    * 债市走向引领汇市。美债/德债利差目前报169个基点
    * 欧元/美元升破1.1200，投机客的停损单带来磁吸力
    * 不确定性导致市场降低风险持仓
    * 欧元空单仓位居汇市之冠；今日欧元交叉汇率起飞
    * 100日均线与1.3995-1.0457的23.6%回档位为强劲阻力区
(完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 于春红)

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