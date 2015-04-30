《路透晚报》--4月30日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创四个月最大单日跌幅，美GDP和企业获利均不佳

日股周四创下四个月来最大单日跌幅，因美国经济成长数据疲弱，并且日本企业获利不振。日经指数下跌2.7%，收报19,520.21点。东证股价指数下挫2.1%至1,592.79点。日股今日成交量为年内迄今以来的第二高。

--中国股市：沪综指受蓝筹股拖累收跌，4月涨幅逾18%为今年来最大

中国股市沪综指收盘下跌。分析师指出，热点板块切换较快抑制增量资金入市热情，而且银行、保险、券商等指标股走势较弱，市场资金热衷于中小股票和题材股，股指继续小幅整理。沪综指收报4,441.66点，跌34.96点，或0.78%；本周累计升1.09%，为连续第八周上涨。4月沪综指累计涨幅18.5%，创今年以来最好月度表现。沪深300指数收报4,749.89点，跌0.51%。

--香港股市：受银行股跌势拖累收低，但4月创下近六年最大月度升幅

香港股市4月创下近六年来最大月度升幅，因投资者寄望于大陆资金进一步流入香港。不过银行类股的跌势令大盘股指周四承压。恒生指数下跌0.9%，收报28,133.00点，但恒指本月跳涨13%，创2009年5月以来单月最大涨幅。恒生国企指数下跌1.2%至14,431.11点，但本月劲升17%，为2011年10月以来最佳月度表现。

--汇市：欧元兑美元升至1.12上方，因美国经济增长前景堪忧

欧元兑美元连续第三日上涨，两个月来首次突破1.12，因市场愈发担忧美国的经济增长前景。此外没有迹象表明日本央行将进一步放松货币政策，也带动日圆升至一个月最高。欧元兑美元自4月13日以来累计上涨逾6%，在欧洲早盘触及两个月高点1.12485美元。美元兑日圆最新报118.94，日内下跌0.1%。新西兰元亦为一大输家，下跌近0.01美元报0.7614，这是对央行偏温和评论所做出的回应。

--欧元债市：公债跌势延续，德债收益率升至0.30%上方

德国指标公债收益率(殖利率)升至0.30%上方，上日曾创两年来最大跳涨幅度，因市场流动性状况欠佳，使得通缩疑虑消退及欧元区经济数据好转的冲击更形放大。10年期德债收益率上涨5个基点，报0.33%，周三上涨约12个基点。这次上涨使德债收益率接近欧洲央行开始购债之前的水平。

--国际油市：布兰特原油由五个月高点回落，因日本工业生产下滑

油价脱离在亚洲盘初交易时段创下的五个月高点，因日本工业生产连续第二个月疲软。布兰特原油期货一度跌至每桶65.37美元的低点，0839GMT时反弹至66.12美元，较上日结算价上升0.28美元。美国原油上涨0.54美元，报每桶59.12，受利好的美国库存数据提振。

--全球金市：金价仍呈颓势，因美联储称经济疲软只是暂时现象

金价仍未能扳回海外市场的跌幅，因美联储将近期美国经济放缓形容为暂时现象，仍不排除在今年升息。0841GMT，现货金基本持平，在每盎司1,204.06美元交投，周三则为下跌0.6%。在美联储发布声明之前，金价一度触及三周高点，因预期近期疲软数据将促使美联储延后升息

--金属期市：供应担忧推动期镍跳涨，实货市场仍然低迷

伦敦金属交易所(LME)期镍大涨3%，回应上海期镍的涨势，买家受长期积累的供应担忧驱动而买入该合约，在长周末之前引发一系列空头回补。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍一度大涨超过3%至每吨13,855美元，0842GMT则报在13,820美元。上海期镍收盘大涨3.5%。