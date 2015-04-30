更新版 1-中国汇市：客盘购汇旺人民币小幅收低，4月基本持稳料短期区间震荡

* 人民币结束连两日上涨，4月累跌0.05% * 中间价六连升至逾四个月新高，4月累升0.46% * 客盘购汇需求至空头连环止损 * 人民币仍未现明显方向 (新增收盘报价和评论) 路透北京/上海4月29日 - 人民币兑美元即期 周四收盘小幅下跌，客盘购汇 旺盛限制人民币继续走强；中间价六连升至逾四个月新高，受美联储政策声明仍暗示不会很 快加息提振。交易员指出，4月人民币基本持稳，消化3月强势走势。预计汇价短期仍将在6. 18-6.22元区间震荡。 他们并指出，4月人民币汇率微跌0.05%，和中间价累升0.46%形成明显反差。4月几乎未 见央行在6.2下方干预迹象。若5月美元指数 继续走弱，不排除央行引导人民币小幅升 值的可能。 “美元下跌了不少，但今天客盘购汇需求仍很旺盛，导致不少美元空头出现连环止损， ”一中资行交易员表示，“6.2下方还是不适合做空（美元），除非有新的信号。” 隔夜美联储发表政策声明称，经济放缓可能只是暂时的，但仍暗示不可能很快加息。 根据外汇交易中心数据统计，人民币对美元即期4月累计贬值32个点子或0.05%，人民币 中间价则累计升值2585个点子或0.46%。3月即期升值超1.1%，而中间价则仅升值0.09%。广 发银行金融市场部外汇主管黄毅指出，4月人民币表现平平，主因客盘美元需求旺盛。 全球汇市方面，欧元兑美元周四连续第三日上涨，两个月来首次突破1.12，因市场愈发 担忧美国的经济增长前景。此外没有迹象表明日本央行将进一步放松货币政策，也带动日圆 升至一个月最高。 该交易员并指出，如果美元进一步走低，央行再引导人民币小幅升值，至6.15-6.10附 近，向中间价靠拢，这种可能性是存在的，这也为央行进一步推进汇改提供条件。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2028 6.1997 -0.05% 中间价 6.1137 6.1169 0.05% 成交额 153亿美元 日内美元/人民币相对于中间价最大 -1.52% (上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 115 6.1953 6.2068 2015年来即期升贬值幅度 0.02% 1年期美元/人民币掉期升水 1520 离岸人民币市场,北京时间17:06 今日 上日 1年期NDF 6.2710/6.276 6.2675 CNH即期 6.2068/6.2088 6.2006 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹/张金栋；审校 黄凯)