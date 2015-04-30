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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 16:59 BJT

香港数据：3月M-3货币供应按年增加15.2%--金管局

路透香港3月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周四公布2015年3月份货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加15.2%。

具体变幅如下（单位为%）:

3/2015 2/2015 3/2014

港元 M-3（按年） +15.2 +6.3 +7.1

港元 M-2（按年） +15.2 +6.4 +7.1

港元 M-1（按年） +29.2 -2.2 +7.3

港元 M-1（按年）* +7.8 +10.4 +7.4

有形贸易贷款额（按年计） -6.3 -2.2 +28.8

其他本地贷款额（按年计） +13.8 +5.9 +15.6

港元 M-3（按月） +6.0 -0.5 -2.1

港元 M-2（按月） +6.0 -0.5 -2.1

港元 M-1（按月） +16.7 -3.4 -11.7

港元 M-1（按月）* -0.9 -0.6 +1.9

注：* 经季节性因素调整。（完）

浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here)

(记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)

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