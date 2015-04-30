香港数据：3月M-3货币供应按年增加15.2%--金管局

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透香港3月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周四公布2015年3月份货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加15.2%。
具体变幅如下（单位为%）:
3/2015 2/2015 3/2014
港元 M-3（按年） +15.2 +6.3 +7.1
港元 M-2（按年） +15.2 +6.4 +7.1
港元 M-1（按年） +29.2 -2.2 +7.3
港元 M-1（按年）* +7.8 +10.4 +7.4
有形贸易贷款额（按年计） -6.3 -2.2 +28.8
其他本地贷款额（按年计） +13.8 +5.9 +15.6
港元 M-3（按月） +6.0 -0.5 -2.1
港元 M-2（按月） +6.0 -0.5 -2.1
港元 M-1（按月） +16.7 -3.4 -11.7
港元 M-1（按月）* -0.9 -0.6 +1.9
注：* 经季节性因素调整。（完）
浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here)
(记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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