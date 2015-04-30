《全球汇市》欧元兑美元升至1.12上方，因美国经济增长前景堪忧

法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻伦敦的策略师Manuel Oliveri表示，“他们已经调降通胀预估，但仍预期通胀在今年下半年开始上升；对我而言这意味着货币政策将保持稳定，日圆未来应该会呈区间波动。”

美元兑日圆 最新报118.94，日内下跌0.1%。

新西兰元亦为一大输家，下跌近0.01美元，这是对央行偏温和评论所做出的回应。新西兰元 最新报0.7614美元，日内大跌0.9%，并自周三所创三个月高点0.7744美元回落。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1195 1.1129 +0.59 -7.46 1.2097

美元/日圆 118.82 119.02 -0.17 -0.72 119.68

欧元/日圆 133.02 132.39 +0.48 -8.12 144.77

美元/瑞郎 0.9360 0.9390 -0.32 -5.84 0.9941

英镑/美元 1.5451 1.5436 +0.10 -0.78 1.5573

美元/加元 1.2015 1.2019 -0.03 +3.42 1.1618

澳元/美元 0.7944 0.8007 -0.79 -2.74 0.8168

新西兰元/美元 0.7613 0.7680 -0.87 -2.36 0.7797

欧元/瑞郎 1.0480 1.0451 +0.28 -12.86 1.2026

欧元/英镑 0.7245 0.7204 +0.57 -6.58 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2543 9.2708 -0.18 -2.27 9.4688

美元/挪威克朗 7.4966 7.5200 -0.31 +0.33 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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