台湾货币市场：5月4日及本提存期资金预期变化一览表

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透台北5月4日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,240.00亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------ (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 5兆(万亿)27.20亿台币 05/05 5,959.00亿台币 05/06 1,475.30亿台 币 05/07 2,013.50亿台 币 05/08 569.00亿台币 05/11 2,055.50亿台 币 05/12 968.00亿台币 05/13 1,944.50亿台 币 05/14 1,414.20亿台 币 05/15 2,024.50亿台币 05/18 639.00亿台币 05/19 5,651.00亿台币 05/20 2,246.50亿台币 05/21 2,884.50亿台 币 05/22 223.00亿台 币 05/25 6,754.30亿台 币 05/26 1,982.50亿台 币 05/27 4,694.10亿台币 *05/28 6,382.80亿台 币 05/29 4.00亿台币 06/01 26.00亿台币 06/02 66.00亿台币 06/03 50.00亿台币 --公债还本付息49.1875亿台币。 5/08 90甲4期14息 13.875亿台币 5/13 94甲5期10息 6.75亿台币 5/24 101乙2期3息 3.75亿台币 5/26 100乙1期4息 5.25亿台币 5/27 93甲6期11息 13.5625亿台币 5/28 103甲8期1息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： *--5/5：CIMB Bank Berhad发行30年美元债，金额3.13亿。 --5/5：央行发行一年期定存单，金额预定1,300亿台币，4日标售。 --5/11：央行发行两年期定存单，金额预定200亿台币，8日标售。 --5/15：财政部发行30年期公债104/8期，预估金额300亿台币，12日标售。 --5/28：财政部发行10年期增额公债104/5R期，预估金额300亿台币，25日标售。 --月底企业结算申报营利事业所得税，去年总额约1,900亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --月底个人综合所得税结算申报，去年总额约1,300亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 董永年; 审校 詹静宜)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目