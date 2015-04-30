中国证券：证监会取消沪深证交所及新三板上市新品种等事项审批

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京4月30日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，根据国务院决定，中国证监会取消一批行政审批项目，例如沪深证交所以及全国中小企业股份转让系统（新三板）上市新的交易品种审批。
他在每周新闻例会上表示，此次共取消八项行政审批项目，除上述项目审批取消外，期货交易所上市、修改或终止合约审批；新三板公司新增股东或原股东转让所持股份审批、期交所合并、分立或者解散审批等此次亦被取消。
他说，2013年以来，中国证监会已累计取消24项行政审批事项，超过本届政府成立时证监会行政审批事项总数的三分之一。今年还将取消调整一批行政审批事项。中国证监会将进一步精简行政审批事项，深入推进监管转型。（完） (发稿 张晓翀／林琦; 审校 黄凯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。