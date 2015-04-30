更新版 1-背景资料：中国货币政策工具及创新过程一览

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以下为路透整理的自2013年来中国央行货币政策工具创新过程一览：

2013年1月，中国央行在原有基础上对货币政策工具进行创新，创设了短期流动性调节工具（SLO）作为公开市场常规操作的必要准备，在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用。

同时创设常备借贷便利（SLF）作为央行正常的流动性供给渠道，主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。对象主要为政策性银行和全国性商业银行。期限为1-3个月。

SLF利率水平根据货币政策调控、引导市场利率的需要等综合确定。SLF以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。

自此，中国央行开始综合运用SLF和公开市场操作两大类货币政策工具管理流动性。

2014年9月，中国央行创设了中期借贷便利（MLF）作为提供中期基础货币的货币政策工具，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行，可通过招标方式开展。

MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债等优质债券作为合格质押品。

MLF利率发挥中期政策利率的作用，通过调节向金融机构中期融资的成本来对金融机构的资产负债表和市场预期产生影响，引导其向符合国家政策导向的实体经济部门提供低成本资金，促进降低社会融资成本。

2014年10月，中国央行首次向11家银行通过MLF注入2000亿元流动性，与SLF不同的是，MLF期限为3个月。各行可以通过质押利率债和信用债获取借贷便利工具的投放。当时央行要求，针对各行的MLF投放三农和小微贷款。希望推动贷款回升，并对三农和小微贷款有所倾斜。

在“不宜大幅扩张总量”的总基调下，央行货币政策正从数量型为主向价格型为主转变；而过去被定性为“非常规的政策工具”逐渐走上历史舞台。

为了应对2012年下半年以来外汇占款迅速放缓且流动性加大对基础货币投放格局产生的影响。央行还着手研究新的基础货币投放工具--抵押补充贷款（PSL）的创设，也于2014年向政策性银行国开行推出了3年期1万亿的PSL。

PSL与央行贷款中的再贷款较为相似，当年为适应金融宏观调控方式由直接调控转向间接调控，再贷款所占基础货币的比重逐步下降，结构和投向发生重要变化，市场也将再贷款赋予某种金融稳定含义。新增再贷款主要用于促进信贷结构调整，引导扩大县域和“三农”信贷投放。

而PSL目标是借PSL的利率水平来引导中期政策利率，以实现央行在短期利率控制之外，对中长期利率水平的引导和掌控。自2013年底以来，央行在短期利率水平上通过SLF已经构建了利率走廊机制。（完）