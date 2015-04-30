两岸金融：台湾金管会同意兆丰银行申设苏州分行昆山支行

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月30日 - 台湾官股银行大陆布局有所斩获，金管会周四同意大型公股金控--兆丰金控 旗下兆丰银行申请赴大陆地区设立苏州分行昆山支行，另一大型公股金控--第一金控 旗下第一银行宣布大陆第三家分行--厦门分行今日开业。
金管会新闻稿表示，兆丰银行目前在大陆地区已设有苏州分行及苏州分行吴江支行，预计近期宁波分行将正式开业，并规划于大陆昆山设立第二支行。
此外，第一金控旗下第一银行也出具新闻稿指出，继设立上海分行、成都分行及上海自贸区支行后，大陆第三家分行--厦门分行今日正式开业，将提供含人民币在内的各种币别全面性业务。
金管会并称，截至目前，台湾银行业于大陆地区布局情形，计有2家子行、19家分行及8家支行已开业。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。