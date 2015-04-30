欧洲汇市：英镑兑美元徘徊在两个月高位附近

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
但多数民调显示，保守党及工党支持度不相上下，选举可能产生没有多数党的议会。许多人预期，选举结束后，将有好几周面临组成新政府的不确定性。
分析师已警告英镑可能会因此而有剧烈波动。
英镑兑美元升至1.5490美元，周三美国公布疲软GDP数据后，曾触及两个月高点1.5498。欧元兑英镑 上涨0.7%，至0.7257英镑。
“目前不是以英镑为重心，”Foenix Partners主管Richard de Meo称。“投资人正在削减美元多仓，我们所见到的是许多英国进口商逢低买进美元。”
“大选现在还不是议题，但下周就会是了，”他称。
分析师称，随着大选日期临近，国内外投资人将对选举更加不安。多数人担心新政府组成的谈判旷日费时，以及可能组成一个无法处理财政及经常帐赤字问题的弱势政府。(完)
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全部现汇报价 (编译 王洋/蔡美珍；审校 李春喜/于春红)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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