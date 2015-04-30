欧洲汇市：英镑兑美元徘徊在两个月高位附近

但多数民调显示，保守党及工党支持度不相上下，选举可能产生没有多数党的议会。许多人预期，选举结束后，将有好几周面临组成新政府的不确定性。

分析师已警告英镑可能会因此而有剧烈波动。

英镑兑美元升至1.5490美元，周三美国公布疲软GDP数据后，曾触及两个月高点1.5498。欧元兑英镑 上涨0.7%，至0.7257英镑。

“目前不是以英镑为重心，”Foenix Partners主管Richard de Meo称。“投资人正在削减美元多仓，我们所见到的是许多英国进口商逢低买进美元。”

“大选现在还不是议题，但下周就会是了，”他称。

分析师称，随着大选日期临近，国内外投资人将对选举更加不安。多数人担心新政府组成的谈判旷日费时，以及可能组成一个无法处理财政及经常帐赤字问题的弱势政府。(完)

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