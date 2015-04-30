路透基点：新世界中国地产的22亿港元双档贷款推出--TRLPC

路透香港4月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，新世界中国地产的22亿港元（2.838亿美元）双档定期贷款，已由牵头行兼簿记行中国银行香港、星展银行和汇丰展开筹组。

该贷款平分为两部分，A档是三年期，B档是五年期。

A档和B档的贷款利率分别较Hibor加码185个和215个基点。

A档贷款在一年宽限期过后，将分三年每次不等额偿还：10%（第1-2次）和80%（第3次）。B档贷款在两年宽限期过后，将分四年每次不等额偿还：5%（第1次）、10%（第2-3次）和75%（第4次）。贷款整体的平均期限为3.625年。

承贷1.50亿港元或以上的银行，两档贷款混合在一起的综合收益为220个基点，获得安排行头衔，并有72.5个基点的前端费。

另有90个基点的承诺费。银行回复截止于5月29日。

所筹资金用于为New World China Finance (BVI)在2012年6月筹集的15亿港元贷款提供再融资，以及用作运营资本。

新世界中国地产的资产总值约1,209亿港元，是新世界发展旗下的主要中国内地地产公司，其物业组合包括34个主要发展项目分布于24个大城市或主要交通枢纽。（完）