路透基点：新世界中国地产的22亿港元双档贷款推出--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港4月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，新世界中国地产的22亿港元（2.838亿美元）双档定期贷款，已由牵头行兼簿记行中国银行香港、星展银行和汇丰展开筹组。
该贷款平分为两部分，A档是三年期，B档是五年期。
A档和B档的贷款利率分别较Hibor加码185个和215个基点。
A档贷款在一年宽限期过后，将分三年每次不等额偿还：10%（第1-2次）和80%（第3次）。B档贷款在两年宽限期过后，将分四年每次不等额偿还：5%（第1次）、10%（第2-3次）和75%（第4次）。贷款整体的平均期限为3.625年。
承贷1.50亿港元或以上的银行，两档贷款混合在一起的综合收益为220个基点，获得安排行头衔，并有72.5个基点的前端费。
另有90个基点的承诺费。银行回复截止于5月29日。
所筹资金用于为New World China Finance (BVI)在2012年6月筹集的15亿港元贷款提供再融资，以及用作运营资本。
新世界中国地产的资产总值约1,209亿港元，是新世界发展旗下的主要中国内地地产公司，其物业组合包括34个主要发展项目分布于24个大城市或主要交通枢纽。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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