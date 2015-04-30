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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 17:40 BJT

《汇市简讯》澳元重挫，但仍有回升可能

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    * 澳元空头昨日降到最低，但今日又回升
    * 在0.8000上方有交易商开始讨论澳洲央行降息，导致澳元回落
    * 拉回幅度看来受到技术操作多单平仓及流动性偏低影响而加剧
    * 日线图一目均衡云区顶部位于0.7928，将测试澳元新空头的意志
    * 澳元下跌起因于美元普涨，如今回到区间交投，焦点将会放在收益
差距
    * 就算澳洲央行降息(目前市场预估机率为62%)，2%的利率仍远高于
负利率；若没有降息，则澳元料一飞冲天(完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 王洋)

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