《汇市简讯》澳元重挫，但仍有回升可能

0917GMT * 澳元空头昨日降到最低，但今日又回升 * 在0.8000上方有交易商开始讨论澳洲央行降息，导致澳元回落 * 拉回幅度看来受到技术操作多单平仓及流动性偏低影响而加剧 * 日线图一目均衡云区顶部位于0.7928，将测试澳元新空头的意志 * 澳元下跌起因于美元普涨，如今回到区间交投，焦点将会放在收益 差距 * 就算澳洲央行降息(目前市场预估机率为62%)，2%的利率仍远高于 负利率；若没有降息，则澳元料一飞冲天(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 王洋)