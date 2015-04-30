表格：沪港通活跃股一览--4月30日

路透香港4月30日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 70.84 81.46 买入成交金额 33.20 52.12 卖出成交金额 37.64 29.34 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 96,531,848 467,253,863 563,785,711 2 大秦铁路 49,617,931 365,498,665 415,116,596 3 伊利股份 37,587,572 361,216,529 398,804,101 4 中国北车 210,332,867 58,326,034 268,658,901 5 华胜天成 261,958,377 2,472,843 264,431,220 6 贵州茅台 167,869,021 49,375,353 217,244,374 7 中国南车 40,214,814 136,852,189 177,067,003 8 中信证券 85,560,089 65,382,995 150,943,084 9 宇通客车 68,475,390 78,607,313 147,082,703 10 上汽集团 11,859,191 124,040,019 135,899,210 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 恒大地产 146,976,560 246,647,390 393,623,950 2 中国南车 124,581,380 173,108,860 297,690,240 3 上海电气 142,717,580 105,750,700 248,468,280 4 中国北车 92,456,710 135,736,260 228,192,970 5 洛阳钼业 97,329,090 104,703,970 202,033,060 6 中国银行 148,555,410 13,381,460 161,936,870 7 中国人寿 154,375,050 5,419,400 159,794,450 8 中国平安 124,065,250 32,821,850 156,887,100 9 中广核电力 106,677,230 39,306,810 145,984,040 10 上海石油化工 80,869,520 61,553,080 142,422,600 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)