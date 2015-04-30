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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 17:43 BJT

表格：沪港通活跃股一览--4月30日

路透香港4月30日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             70.84                       81.46
 买入成交金额                   33.20                       52.12
 卖出成交金额                   37.64                       29.34
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安       96,531,848    467,253,863     563,785,711
 2                   大秦铁路       49,617,931    365,498,665     415,116,596
 3                   伊利股份       37,587,572    361,216,529     398,804,101
 4                   中国北车      210,332,867     58,326,034     268,658,901
 5                   华胜天成      261,958,377      2,472,843     264,431,220
 6                   贵州茅台      167,869,021     49,375,353     217,244,374
 7                   中国南车       40,214,814    136,852,189     177,067,003
 8                   中信证券       85,560,089     65,382,995     150,943,084
 9                   宇通客车       68,475,390     78,607,313     147,082,703
 10                  上汽集团       11,859,191    124,040,019     135,899,210
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 恒大地产        146,976,560    246,647,390     393,623,950
 2                 中国南车        124,581,380    173,108,860     297,690,240
 3                 上海电气        142,717,580    105,750,700     248,468,280
 4                 中国北车         92,456,710    135,736,260     228,192,970
 5                 洛阳钼业         97,329,090    104,703,970     202,033,060
 6                 中国银行        148,555,410     13,381,460     161,936,870
 7                 中国人寿        154,375,050      5,419,400     159,794,450
 8                 中国平安        124,065,250     32,821,850     156,887,100
 9                 中广核电力      106,677,230     39,306,810     145,984,040
 10                上海石油化工     80,869,520     61,553,080     142,422,600
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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