重温稿-台湾货币市场：月底拆款需求不如预期，短票多以低位成交

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
* 月底拆款需求虽改善但不如预期
* 短票与RP均缺券，利率以低位成交
记者 董永年
路透台北4月30日 - 台湾银行间短率周四稳在区间低位。资金调度人士指出，今日是月底也是旬底，拆入需求虽陆续浮现，但力道不如预期。
交易人士表示，由于月底有多家外商银行不得拆出，也不能排队让央行冲销多余资金，再加上拆入需求不振，在积数累加四天的效应影响下，本旬累积超额准备金额估计将超过7,000亿台币，若加计前期1%的超额准备恐将突破8,000亿台币。
〞(拆入)是比昨天好一点，但比1、2月弱很多。〞一大型金融机构调度人士说。
另一资金调度人士称，由于需求不振，连议价能力较低的小型银行，都不愿接受0.40%的跨月拆款利率，主要交易在0.388-0.39%。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.389%，上日收在0.388%；今日区间落在0.295-0.430%，上日在0.295-0.420%。一周拆款利率落在0.388%-0.500%，上日在0.388%-0.460%。
**短票利率靠拢低位**
短票方面，票券商表示，银行为在本月最后一个交易日去化资金，不再对利率有所坚持，今日30天与银行间承作的短票利率往0.58%集中。
“我今天都做0.58%，票根本不够卖。”大型票券商交易员说。
对于短率下周的走势，票券商交易员指出，倘若本月累积超额准备金额超过7,000亿台币，下周短票成交利率可能会下调至0.57%甚至0.56%。
另一票券商交易员认为，月初发票量通常较少，届时卖票利率应该会从0.58%为基准向下开出。
30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.58-0.59%，往0.58%集中。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.588%，前日为0.595%，成交量50亿台币，前日为35.5亿。60天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.597%，上日0.603%，成交量12亿台币，前日为13亿。
台湾央行周四公布，共发行6,375.80亿台币存单。与今日存单到期金额6,380.80亿台币相较，存单发行余额减5亿。
下周央行存单到期金额为11,256.8亿台币，到期情况分别为周一1,240亿、周二5,959亿、周三1,475.3亿、周四2,013.5亿、周五569亿台币。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为664亿台币，至周日累积超额准备为8,913亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆219亿台币。
**RP没新券可作**
债市附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，今日虽是月底又是旬底，但市场资金相当宽松，投信要券需求颇高，但也没新券可供承作。
“每家投信有钱却找不到地方塞，我想降利率作但没券。”一位票券商RP交易员说。
另一证券商交易员指出，月底虽有投信赎回，但申购款却更多。大概是因为近日台币强升，出口商大举抛汇后换得的台币流入货币市场。
今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.63-0.64%，几持平于上日区间。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.45-0.515%，部分低见0.42%；公司债附买回利率成交区间落在0.48-0.55%，少数低见0.46%。
今日有高雄市政府债82亿台币交割。下周交割与还本偏少，周一有台电公司债5.5亿台币还本，交割则有周二CIMB Bank Berhad30年期美元债，金额3.13亿。(完) (审校 张喜良)
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路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目