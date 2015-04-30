更新版 1-《中国债市每日综述》现券收益率和IRS午后扩大跌势，降息预期发酵

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
* 现券收益率和IRS午后扩大跌势
* 市场对降息预期发酵
* 上午进出口行新债稳中向好
* 若无宽松政策出台，现券将转回盘整 (新增货币市场收盘报价)
路透上海4月30日 - 中国五一小长假前最后一个工作日，银行间债市周四现券收益率和利率互换(IRS)午后扩大跌幅，因降息预期在节前发酵。不过交易员指出，若宽松政策落空，节后现券收益率很可能反弹并重新步入盘整。
今日进出口行招标的三期固息债，投标倍数较此前明显提高，发行情况稳中稍有转好。
上海一银行交易员称，受降息传言影响，午后利率互换引领扩大跌势。但若“没有(降息)利好，(节后)就要再盘整了。”
剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在3.7700%/3.7510%，上日尾盘为3.8200%/3.7950%。
因五一假期，周五(5月1日)主要金融市场休市。
五年期国债期货主力合约TF1506 收报98.460元人民币，较上日结算价涨0.08%；10年期国债主力合约T1509 收报97.955元，较上日结算价涨0.26%。
**隔夜回购利率创25个月新低**
银行间市场周四主要回购利率小跌，隔夜回购加权利率创25个月新低。交易员表示，月末及五一小长假前最后一个交易日，资金供给愈发泛滥，流动性宽松预期影响下，机构拆入长期资金意愿降低，成交多集中在隔夜品种，而早间盘中隔夜出资减点现象亦增多。
他们并指出，下月初即将开始的新一轮新股IPO仅推升非银行类机构七天及14天期限品种需求，目前预计对银行类机构扰动甚微。
“资金泛滥啊，出钱感觉也出不掉了，现在因为隔夜便宜，大家都不会提前拿长的，”上海一银行交易员称，盘中除了非银机构在备IPO的钱拿点长期资金，成交都是隔夜居多。
她并指出，而且隔夜减点出资机构明显增多，月末IPO前资金面都这样，资金利率继续下行也不是没有可能；而且昨天隔夜最低成交在1%，市场感觉还是挺震惊的。
除加权利率创25个月新低外，上日盘中隔夜最低成交在1%，也是2009年9月以来近六年盘中最低成交。今日七天期回购加权利率报2.37%附近，继续刷新逾13个月低点。
上海另一银行交易员称，目前外汇占款仍旧呈减少趋势，宏观经济下行压力未见明显改善，多数机构对资金乐观预期仍在发酵，但是短期继续宽松的政策信号尚不够明朗，亦不能盲目乐观，下月缴税等因素仍值得关注。
央行公开市场今日仍不进行任何操作，至此逆回购已连续暂停两周。据此计算，本周公开市场既无资金投放亦无回笼，此前三周均为净回笼。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为11,783.14亿元，较上日的14,301.48亿元减少近两成；其中，隔夜品种成交9,953.63亿元，上日为12,131.89亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.6112 1.7012 -9.00 9,953.63
七天 2.3750 2.4355 -6.05 1,295.94
14天 3.0103 3.0610 -5.07 379.98
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 0.5050 2.0600 -155.50 3,585.73
七天 1.5100 1.6850 -17.50 271.66
14天 2.8900 3.1350 -24.50 38.30
回购定盘利率
其中:隔夜 1.7200 1.7700 -5.00 --
七天 2.4500 2.5100 -6.00 --
14天 3.0600 3.1500 -9.00 --
Shibor
其中:隔夜 1.6900 1.7390 -4.90 --
七天 2.4300 2.4390 -0.90 --
三个月 3.9700 4.0350 -6.50 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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