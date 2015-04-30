版本:
中国
债券 | 2015年 4月 30日 星期四 18:14 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元回落，因债市走势反转

1001GMT
    
    * 欧元兑美元轧空走势丧失动能；投机客在1.12再度赶忙抛售
    * 最高来到1.1249，市场因而揣测1.1250可能有障碍保护
    * 市场一再揣测高点，导致空单仍维持在高档
    * 尽管如此，欧元净空单无疑已经减少
    * 利差收窄走势缓解，美国与德国10年期公债收益率利差目前仅收窄
3个基点
    * 目前支撑位于日线图一目均衡云区顶部1.1157(完)
   
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             
    

 (编译 张明钧; 审校 徐文焰)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐