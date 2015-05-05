背景资料：中国股份制银行与城商行2015年一季度业绩指标一览

路透北京4月30日 - 中国A股16家上市银行2015年一季度报已悉数出齐。一季报数据显示，报告期内，股份制商业银 行净利增速出现分化，招商银行以15.22%的净利润增速位居榜首；而中信银行以2.07%的增速垫底。 资产质量方面，今年一季度，三家上市城商行不良贷款率普遍保持在1%以下。相比较而言，股份制银行不良率有所上 升，资产质量继续承压。 以下为A股上市的中国股份制商业银行与三家城商行2015年一季度主要财务指标一览表： 净利润 净利增 不良贷款 不良贷款余 拨备覆盖 资本充足 核心一级资 净息差 （亿元 速（%） 率（%） 额（亿元） 率（%） 率（%） 本充足率（% （%） ） ） 招商银 172.2 15.22 1.24 325.87 223.77 12.45 10.59 2.90 行 兴业银 147.9 10.68 1.24 208.33 227.3 11.31 8.65 ~ 行 浦发银 111.94 4.52 1.18 245.13 245.46 11.62 8.56 ~ 行 中信银 109.28 2.07 1.35 302.28 183.98 12.16 8.95 2.32 行 民生银 133.77 5.53 1.22 230.36 180.58 10.81 8.80 2.37 行 光大银 83.58 2.34 1.18 161.93 181.35 11.26 9.43 ~ 行 平安银 56.29 11.38 1.17 131.98 173.17 10.56 8.53 2.73 行 华夏银 41.36 11.12 1.1 107.96 226.59 10.82 8.57 ~ 行 北京银 49.86 10.26 0.93 ~ 305 10.69 8.9 ~ 行 南京银 17.73 24.91 0.95 17.78 342.95 10.84 7.84 2.58 行 宁波银 17.52 16.61 0.89 ~ 284.34 11.98 9.90 2.44 行 (发稿 王蕾；审校 李贺/黄凯)