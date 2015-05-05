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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 15:33 BJT

背景资料：中国股份制银行与城商行2015年一季度业绩指标一览

路透北京4月30日 - 中国A股16家上市银行2015年一季度报已悉数出齐。一季报数据显示，报告期内，股份制商业银
行净利增速出现分化，招商银行以15.22%的净利润增速位居榜首；而中信银行以2.07%的增速垫底。
    
    资产质量方面，今年一季度，三家上市城商行不良贷款率普遍保持在1%以下。相比较而言，股份制银行不良率有所上
升，资产质量继续承压。
    
    以下为A股上市的中国股份制商业银行与三家城商行2015年一季度主要财务指标一览表：
    
                        净利润   净利增   不良贷款  不良贷款余  拨备覆盖   资本充足   核心一级资   净息差
                        （亿元   速（%）  率（%）   额（亿元）  率（%）    率（%）    本充足率（%  （%）
                        ）                                                            ）           
               招商银     172.2    15.22      1.24      325.87     223.77      12.45        10.59     2.90
               行                                                                                  
               兴业银     147.9    10.68      1.24      208.33      227.3      11.31         8.65        ~
               行                                                                                  
               浦发银    111.94     4.52      1.18      245.13     245.46      11.62         8.56        ~
               行                                                                                  
               中信银    109.28     2.07      1.35      302.28     183.98      12.16         8.95     2.32
               行                                                                                  
               民生银    133.77     5.53      1.22      230.36     180.58      10.81         8.80     2.37
               行                                                                                  
               光大银     83.58     2.34      1.18      161.93     181.35      11.26         9.43        ~
               行                                                                                  
               平安银     56.29    11.38      1.17      131.98     173.17      10.56         8.53     2.73
               行                                                                                  
               华夏银     41.36    11.12       1.1      107.96     226.59      10.82         8.57        ~
               行                                                                                  
               北京银     49.86    10.26      0.93           ~        305      10.69          8.9        ~
               行                                                                                  
               南京银     17.73    24.91      0.95       17.78     342.95      10.84         7.84     2.58
               行                                                                                  
               宁波银     17.52    16.61      0.89           ~     284.34      11.98         9.90     2.44
               行                                                                                  
 
 (发稿 王蕾；审校 李贺/黄凯)

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