表格：加拿大2月GDP持平，1月GDP下修

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透4月30日 - 加拿大统计局周四表示，2月国内生产总值(GDP)零成长，因零售贸易及服务业的成长，遭趸售(批发)贸易及制造业的下滑所抵销。
(变动率为百分比)
2月 1月(修正值) 1月(前值) 2月较上年同期
所有行业 0.0 -0.2 -0.1 +2.1
商品 -0.2 -0.1 +0.3 +1.4
服务 +0.1 -0.2 -0.3 +2.4 (完)
注：所有数据均经季节性调整。路透调查的分析师先前预估2月GDP为下滑0.1%。 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。