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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 20:48 BJT

表格：加拿大2月GDP持平，1月GDP下修

路透4月30日 - 加拿大统计局周四表示，2月国内生产总值(GDP)零成长，因零售贸易及服务业的成长，遭趸售(批发)贸易及制造业的下滑所抵销。

(变动率为百分比)

2月 1月(修正值) 1月(前值) 2月较上年同期

所有行业 0.0 -0.2 -0.1 +2.1

商品 -0.2 -0.1 +0.3 +1.4

服务 +0.1 -0.2 -0.3 +2.4 (完)

注：所有数据均经季节性调整。路透调查的分析师先前预估2月GDP为下滑0.1%。 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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