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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 18:44 BJT

俄罗斯央行：调降指标利率至12.5%，降幅大于预估

路透莫斯科4月30日 - 俄罗斯央行周四调降主要放款利率1.5个百分点，以应对卢布升值及通胀触顶的迹象。

央行将指标一周期回购利率降至12.5%，降幅大于多数分析师预期的1个百分点。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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