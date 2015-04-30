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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 18:51 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油价差缩窄，陆上库存下滑

路透新加坡4月30日 - 亚洲380-cst燃料油价差周四连续第二日上扬
，因处于纪录高位的库存开始缓解。
    
    路透数据显示，周四380-cst燃料油价差缩窄0.19美元，为每吨较新
加坡现货报价贴水3美元。
    
    新加坡国际企业发展局(IES)周四公布的数据显示，4月29日止当周，
新加坡陆上燃料油库存下滑277.3万桶，至四周低点2,133.7万桶。
    
    进口方面，来自俄罗斯的船货连续两周高于40万吨。
    
    消息人士表示，新加坡第一季自俄罗斯进口燃料油，较上年同期成长
约200%，至400万吨。船用燃料油需求疲弱，令部分俄罗斯燃料油转向亚
洲。
    
    现货交易方面，有一笔交易回报。嘉能可向KIB Energy出售2.3万吨1
80-cst燃料油，价格为每吨378美元，船期为5月15-19日。(完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)

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