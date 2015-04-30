马来西亚期市：棕榈油期货一周来首次收高，但月线仍连二跌

路透吉隆坡4月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四上扬，为一周来首见，投资人在长周末假期前平仓，但棕榈油期货4月仍为连续第二个月录得跌幅。

马币(林吉特)汇率走强，以及担心主要生产者的棕榈油供给上升，曾使棕榈油期货连续六天下跌，指标合约价跌至2014年9月以来最低。

但市场人士指出，马来西亚市场周五至周一将休市，促使一些投资人平仓，协助降低卖压。

指标7月棕榈油期货 周四收盘上涨1%，至每吨2,102马币。

但这不足以扳回4月整体跌幅，4月总计下跌3.8%。本周亦创下六周来单周最大跌幅。

整体成交量为27,118口，低于通常的35,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 张若琪)