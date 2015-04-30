马来西亚期市：棕榈油期货一周来首次收高，但月线仍连二跌

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透吉隆坡4月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四上扬，为一周来首见，投资人在长周末假期前平仓，但棕榈油期货4月仍为连续第二个月录得跌幅。
马币(林吉特)汇率走强，以及担心主要生产者的棕榈油供给上升，曾使棕榈油期货连续六天下跌，指标合约价跌至2014年9月以来最低。
但市场人士指出，马来西亚市场周五至周一将休市，促使一些投资人平仓，协助降低卖压。
指标7月棕榈油期货 周四收盘上涨1%，至每吨2,102马币。
但这不足以扳回4月整体跌幅，4月总计下跌3.8%。本周亦创下六周来单周最大跌幅。
整体成交量为27,118口，低于通常的35,000口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。